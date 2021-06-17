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17.06.2021 (12:30)

Подразделения РХБ защиты гвардейской танковой армии ЗВО провели обработку военной техники на учении в Нижегородской области

В Нижегородской области специалисты отдельного полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках тактико-специального учения выполнили комплекс задач по организации защиты войск с применением современных образцов техники.

Военнослужащие отработали вопросы ведения РХБ разведки местности, в том числе при движении на марше, с применением новейших разведывательных химических машин РХМ-6, а также провели забор проб грунта и осуществили дозиметрический и химический контроль.

При обнаружении условно зараженного участка местности военнослужащие провели мероприятия по его обеззараживанию, а также специальной обработке личного состава, вооружения и техники с помощью универсальных станций специальной обработки на шасси автомобилей КамАЗ.

Также специалисты РХБ защиты выполнили нормативы по аэрозольной маскировке, противодействию средствам наведения высокоточного оружия и техническим средствам разведки.

Всего к учению привлекалось более 400 военнослужащих, было задействовано около 70 единиц вооружения и военной техники отдельного полка РХБ защиты танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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