17.06.2021 (12:15)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по вождению
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по вождению боевых машин. В нем участвовало около 30 механиков-водителей, которые отрабатывали вождение на бронетранспортерах.
В ходе тренировки военнослужащие ОГРВ ПРРМ преодолевали маршрут протяженностью 5 километров и отрабатывали навыки по преодолению таких препятствий, как проход между столбами, колейный мост, колейный проход в минно-взрывном заграждении, ров, подъёмы и спуски.
Занятие по вождению боевых машин провели на танкодроме ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
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