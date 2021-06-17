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17.06.2021 (12:15)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по вождению

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по вождению боевых машин. В нем участвовало около 30 механиков-водителей, которые отрабатывали вождение на бронетранспортерах.

В ходе тренировки военнослужащие ОГРВ ПРРМ преодолевали маршрут протяженностью 5 километров и отрабатывали навыки по преодолению таких препятствий, как проход между столбами, колейный мост, колейный проход в минно-взрывном заграждении, ров, подъёмы и спуски.

Занятие по вождению боевых машин провели на танкодроме ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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