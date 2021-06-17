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17.06.2021 (12:00)

Под Волгоградом танкисты ЮВО отработали подводное вождение

Экипажи танков Т-90А мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) завершили занятия по подводному вождению, которые проходили на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Более 100 танкистов преодолели водные преграды длиной около 100 м, передвигаясь по дну водоема на глубине до 5 м. Механики-водители отработали навыки вождения танка по дну водоема, ориентируясь по приборам в условиях нулевой видимости.

Перед погружением все танкисты экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5, предназначенные для свободного всплытия или постепенного подъема на поверхность воды при эвакуации экипажа в случае возникновения нештатных ситуаций.

Водолазная подготовка входит в программу обучения – перед тем, как получить допуск к занятиям в естественном водоеме, военнослужащие отрабатывают нормативы на специальном затапливаемом макете танка тренажерного комплекса.

В летнем периоде обучения более 600 танкистов соединений и воинских частей ЮВО получат практику подводного вождения на танках Т-72Б3 и Т-90А на полигоне Прудбой.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танки , Южный военный округ
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