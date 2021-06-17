17.06.2021 (11:45)

Танкисты ЮВО в Северной Осетии поразили движущиеся мишени, имитирующие заминированный автомобиль

Танкисты мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии на полигоне Тарское уничтожили новые движущиеся мишени, имитирующие заминированный автомобиль.

Введение в курс стрельб движущейся мишени типа «заминированный автомобиль» – новшество в этом учебном году. Габариты современной мишени соответствуют образцам легкобронированных автомобилей.

Экипажи танков Т-90А на этапе боевых стрельб выполнили весь комплекс тактико-огневых упражнений в одном заезде. Впервые в одном упражнении создана мишенная обстановка, предусматривающая выполнение стрельб из всех видов вооружения боевых машин всеми возможными способами: с ходу, с места, с кроткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию в ночное время суток.

При выполнении учебных задач экипаж не знает, с какой стороны и на какой дистанции появится очередная мишень. Кроме того, увеличено количество целей и максимальная дальность до них с 2,2 тыс. м до 2,5 тыс. м.

Всего к учениям, которые продлятся до конца этой недели, на полигоне Тарское привлечено более 600 военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 50 единиц техники.

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