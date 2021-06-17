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17.06.2021 (11:30)

В горах Абхазии в ходе учения связисты ЮВО развернули сеть для управления войсками

В горах Абхазии и на побережье Черного моря военнослужащие подразделений связи российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в рамках тактико-специального учения развернули современные комплексы управления. Экипажи аппаратных комплексов связи средней и большой мощности развернули командно-штабные машины, настроили радиостанции и обеспечили координацию с полевыми пунктами управления.

Военнослужащие установили соединение между подвижными и стационарными узлами по спутниковым, радио- и радиорелейным каналам. Для этого специалисты применили подвижную радиостанцию средней мощности
Р-161А2М, подвижную цифровую радиорелейную станцию Р-419МП и комплекс аппаратной телеграфной П-238ТК и телефонной связи П-244ТН.

Кроме того, военнослужащие организовали посты наблюдения и систему обороны от беспилотных летательных аппаратов и защитили пункты управления и узлов связи от нападения диверсионно-разведывательных групп противника.

Всего в тактико-специальном учении приняли участие около 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 40 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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