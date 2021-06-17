17.06.2021 (11:15)

На вооружение мотострелковой дивизии ЮВО в Северной Осетии поступили бронированные санитарные автомобили «Линза»

На вооружение мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии поступили бронированные санитарные автомобили «Линза». Партия из двух бронеавтомобилей с оборудованным отсеком для перевозки раненых пополнила парк боевых машин дивизии.

Санитарный бронеавтомобиль «Линза» предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. Машина имеет три сиденья для экипажа и шесть откидных сидений для пострадавших, а также крепления для размещения 2-4 носилок.

В качестве базового автомобиля используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 семейства «Тайфун». Снаряженная масса автомашины составляет более 15 т, его бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62 на 54, а также осколков. Бронеавтомобиль также способен защитить пассажиров от взрыва до восьми кг тротила под днищем. Максимальная скорость машины достигает 105 км/ч.

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