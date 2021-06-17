17.06.2021 (11:00)

На полигоне Кадамовский в Ростовской области состоялись танковые стрельбы с участием командующих общевойсковыми объединениями (ЮВО)

В целях определения рейтинга профессионально-должностной подготовки командующих общевойсковыми объединениями Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Кадамовский в Ростовской области состоялись танковые стрельбы. Оценку действий командармов и их заместителей в качестве командиров и наводчиков танков при выполнении контрольных стрельб штатным снарядом дал лично командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Экипажи вели огонь по появляющимся или движущимся мишеням, которые имитировали танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м. В ходе боевых стрельб генералы вели огонь из пушек танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета.

За действиями командующих объединениями также наблюдали юнармейцы местного гарнизона. Для мальчишек и девчонок военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии организовали выставку стрелкового вооружения и развернули полевую кухню.

В первом заезде зачет по огневой подготовке успешно сдали командующие 49-й и 58-й общевойсковых армий генерал-лейтенанты Яков Резанцев и Михаил Зусько, на третьем огневом направлении стрельбу выполнял экипаж 22-го армейского корпуса Черноморского флота под командованием генерал-майора Дениса Лямина. Армейцы из Крыма показали наилучший результат, поразив все мишени и при этом уложившись в положенные нормативы.

В соответствии с решением командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова к контрольным занятиям по огневой подготовке привлечены также командиры всех мотострелковых дивизий и бригад военного округа. Контрольные стрельбы будут проведены в течение трех дней.

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