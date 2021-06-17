17.06.2021 (10:45)

На Кубани расчеты ЗРС С-300В4 отразили воздушную атаку условного противника

В Краснодарском крае состоялось тактическое учение с зенитно-ракетным соединением противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО), на вооружении которого состоят зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300В4.

Расчеты и подразделения управления совершили марш в район проведения условных пусков ракет. На маршруте следования военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодолели зараженный участок местности, выполнили ряд специальных нормативов.

Затем личный состав выполнил развертывание пусковых установок, отработал электронные пуски ракет по воздушным целям, имитирующим средства воздушного нападения в одном из районов Краснодарского края.

ЗРС С-300В4 вобрала в себя все перспективные разработки отечественного военно-промышленного комплекса. Она обладает уникальными характеристиками, обеспечивающими ведение как противовоздушной, так и противоракетной обороны, способна успешно бороться со всеми существующими в мире типами ракет средней дальности.

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