17.06.2021 (10:30)
В Абхазии на горном полигоне мотострелки ЮВО приступили к боевой учебе в составе рот
На горном полигоне Цабал военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии приступили к боевому слаживанию в составе ротного звена.
Мотострелки во взаимодействии с разнородными подразделениями радиоэлектронной борьбы, материального обеспечения и радиационной, химической и биологической защиты отрабатывают тактику общевойскового боя в маневренной обороне и на марше.
В ходе боевых стрельб военнослужащие из вооружения боевых машин БТР-82АМ, автоматов АК-74, ручных пулеметов «Печенег» и гранатометов РПГ-7 поразят мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу противника.
Командиры рот усовершенствуют навыки управления подразделениями и огнём. Механики-водители боевых машин закрепят на практике приемы вождения в составе экипажа по горным серпантинам и пересеченной местности. Они в условиях ограниченной видимости обучатся преодолевать горные реки, овраги, каменистые завалы и вязкий грунт.
Этап боевого слаживания ротного звена, расчетов и экипажей боевых машин организован в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова – с учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтов.
В учении принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 200 единиц военной техники.