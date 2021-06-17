17.06.2021 (10:15)

Горные снайперы ЮВО ночью в горах Карачаево-Черкесии отработали способы «групповой охоты»

В ходе ночного учения на высокогорном полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии снайперы мотострелковых и разведывательных подразделений горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали способы «групповой охоты».

Снайперы действовали по одному, в составе пар, групп, а также придавались разведывательно-диверсионным группам на бронеавтомобилях «Тигр», действующим на переднем крае в обороне.

В ходе розыгрыша тактического эпизода группы снайперов в составе разведывательных патрулей провели беспокоящие действия на маршруте прохождения условного ночного каравана с оружием.

Военнослужащие поражали цели ночью и в утренние сумерки, отрабатывали различные методы оборудования лежек, ведения наблюдения за назначенным сектором и скрытного покидания района выполнения задания.

Всего к учению привлекалось более 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 40 единиц техники, в том числе из состава мотострелковых подразделений и расчетов беспилотной авиации, задействованных в организации учений.

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