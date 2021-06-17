17.06.2021 (10:00)

В рамках акции «Сплав Памяти» в мобильные пункты отбора ЮВО обратились более тысячи граждан

В рамках акции «Сплав Памяти» более тысячи жителей Ростовской и Волгоградской областей обратились в мобильные пункты отбора на военную службу по контракту Южного военного округа (ЮВО)

Сотрудники пунктов проводили разъяснительную и агитационную работу, а также с помощью современных технологий демонстрировали условия прохождения службы в соединениях и воинских частях ЮВО.

Кроме того, кандидаты, желающие поступить на военную службу по контракту, могли пройти профориентирующие тесты, а также изучить вакантные воинские должности из единой информационной базы пункта отбора.

Справочно:

Переход понтонно-переправочного подразделения инженерного соединения ЮВО в рамках патриотической акции «Сплав Победы», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, завершился в городе-герое Волгограде. Военные инженеры ЮВО преодолели более 600 км по внутренним водным путям.

Волгоград – финальная остановка водного маршрута понтонеров ЮВО. «Сплав Памяти» завершится 22 июня в Волгоградском водохранилище, где инженерные подразделения Западного, Центрального и Южного военных округов встретятся для участия в военно-исторической реконструкции переправы советских войск через Волгу в ходе Сталинградской битвы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице