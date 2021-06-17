Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.06.2021 (09:45)

Ансамбль Александрова выступил для военнослужащих ЮВО в Абхазии

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова дал концерт на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии Коллектив исполнил композиции: «Мы – армия народа», «Служить России», «Родная земля», «Россия», «Смуглянка» и другие.

Эстрадная группа «Александров-Парк» выступила с песней «У солдата выходной», хоровая группа – с песней «Казаки в Берлине», инструментальный дуэт блистал с композицией «Либертанго». Танцевальная группа исполнила «Русский танец», матросский танец «Давай на флот» и специально подготовленный артистами народный абхазский танец. В завершении концерта прозвучала песня «Катюша», которую артисты исполнили под аплодисменты вместе со зрителями.

В Абхазии коллектив ансамбля посетил также горные и прибрежные полигоны, где выступил перед личным составом базы ЮВО с расширенной концертной программой.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
На всеармейском этапе конкурса «Воин мира» в Севастополе подвели итоги промежуточных состязаний «Эрудит» и «Атлет»
В Севастополе в рамках всеармейского конкурса «Армейский запас-2021» стартовал четвертый этап соревнований на звание лучшего подразделения пожарной охраны
Гранатометчики мотострелкового соединения ЮВО в Волгоградской области вышли на полигон Прудбой в рамках учебно-методического сбора
Около 1000 военнослужащих соединения ЮВО вышли на полигон Прудбой в Волгоградской области

Метки:
Южный военный округ , Ансамбль , Ансамбль имени Александрова
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false