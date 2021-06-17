17.06.2021 (09:45)

Ансамбль Александрова выступил для военнослужащих ЮВО в Абхазии

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова дал концерт на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии Коллектив исполнил композиции: «Мы – армия народа», «Служить России», «Родная земля», «Россия», «Смуглянка» и другие.

Эстрадная группа «Александров-Парк» выступила с песней «У солдата выходной», хоровая группа – с песней «Казаки в Берлине», инструментальный дуэт блистал с композицией «Либертанго». Танцевальная группа исполнила «Русский танец», матросский танец «Давай на флот» и специально подготовленный артистами народный абхазский танец. В завершении концерта прозвучала песня «Катюша», которую артисты исполнили под аплодисменты вместе со зрителями.

В Абхазии коллектив ансамбля посетил также горные и прибрежные полигоны, где выступил перед личным составом базы ЮВО с расширенной концертной программой.

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