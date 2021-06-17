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17.06.2021 (09:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели занятие с гранатометчиками

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли занятия по огневой подготовке с гранатометчиками.

Военнослужащие выполняли огневые задачи как в наступлении, так и в обороне. Они совершенствовали навыки занятия и маскировки огневых позиций, скрытного перемещения на поле боя, разведки целей, их классификации, определения дальностей и выбора оптимальных способов поражения.

Огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и боевую технику противника, велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. Особое внимание было уделено поражению малоразмерных целей, находящихся на максимальных дальностях.

По итогам выполнения упражнений учебных стрельб гранатометчики продемонстрировали высокую точность поражения мишеней. Занятие с гранатометчиками прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ и носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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