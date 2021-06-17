17.06.2021 (09:15)

В Средиземном море экипаж фрегата «Адмирал Макаров» принял участие в комплексном учении

В пункте материально-технического обеспечения сирийского порта Тартус экипаж фрегата «Адмирал Макаров» принял участие в комплексном учении. Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил постоянной оперативной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море.

В ходе учения моряки тренировались в экстренном приготовлении фрегата к бою и походу, в противовоздушной обороне, а также в борьбе за живучесть корабля. Кроме того, они отработали алгоритм действий при ведении противодиверсионной обороны на стоянке в базе и выполнили нормативы по приему на борт оружия и боеприпасов, обслуживанию вооружения и механизмов корабля.

Фрегат «Адмирал Макаров» выполняет поставленные задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с начала мая 2021 года.

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