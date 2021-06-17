17.06.2021 (09:00)

В армейском корпусе Черноморского флота прошла командно-штабная тренировка по управлению силами

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), дислоцированных в Республике Крым, под руководством командира объединения генерал-майора Дениса Лямина прошла командно-штабная тренировка.

Заместители командира объединения, начальники родов войск и служб, командиры воинских частей и подразделений отрабатывали организацию управления подразделениями и их всестороннее обеспечение. При выполнении задач они должны были уложиться во временные нормативы, отведённые на принятие решений по применению сил и их реализацию.

На пунктах управления офицеры штабов вели документы по организации, планированию действий и их обеспечению, а также упражнялись в использовании новых систем связи и управления подразделениями модульного типа «Акация-М», современных станций спутниковой и космической связи. С помощью этих технических средств было организовано непрерывное управление и обмен данными между подразделениями.

Командно-штабная тренировка прошла в соответствии с планом боевой подготовки объединения на 2021 год. Ее целью стало совершенствование навыков командиров и штабов по управлению силами, отработка слаженности органов военного управления, оценка навыков командиров всех степеней в организации учебно-боевых действий и проверка готовности подчинённых подразделений к выполнению поставленных задач.

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