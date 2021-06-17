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17.06.2021 (08:15)

Тихоокеанский флот доставит на остров Шумшу Камчатско-Курильскую поисковую экспедицию

Тихоокеанский флот обеспечит доставку на остров Шумшу поисковой экспедиции, работа которой будет приурочена к 76-й годовщине завершения Курильской десантной операции (18 августа - 1 сентября 1945 года).

В состав экспедиции войдут специалисты поисковых организаций Камчатки и Сахалина. В Северо-Курильске к ним присоединятся члены местного поискового отряда.  Из Петропавловска-Камчатского к месту проведения работ группу с личными вещами и техникой перевезут судном района гидрографической службы Войск и сил на Северо-востоке России.

Исследователи будут высажены на Шумшу в районе посёлка Байково и начнут работу в окрестностях маяка Курбатова

Экспедиция спланирована в период с   27 июня по 16 июля.

По окончании работ поисковиков и найденные артефакты судном Тихоокеанского флота доставят в Петропавловск-Камчатский.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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