17.06.2021 (08:15)
Тихоокеанский флот доставит на остров Шумшу Камчатско-Курильскую поисковую экспедицию
Тихоокеанский флот обеспечит доставку на остров Шумшу поисковой экспедиции, работа которой будет приурочена к 76-й годовщине завершения Курильской десантной операции (18 августа - 1 сентября 1945 года).
В состав экспедиции войдут специалисты поисковых организаций Камчатки и Сахалина. В Северо-Курильске к ним присоединятся члены местного поискового отряда. Из Петропавловска-Камчатского к месту проведения работ группу с личными вещами и техникой перевезут судном района гидрографической службы Войск и сил на Северо-востоке России.
Исследователи будут высажены на Шумшу в районе посёлка Байково и начнут работу в окрестностях маяка Курбатова
Экспедиция спланирована в период с 27 июня по 16 июля.
По окончании работ поисковиков и найденные артефакты судном Тихоокеанского флота доставят в Петропавловск-Камчатский.