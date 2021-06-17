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17.06.2021 (07:45)

Военнослужащие ЗВО ежедневно обрабатывают более 4 тыс. кв.м. сборных пунктов Военных комиссариатов в Ленобласти

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа ежедневно проводят специальную обработку сборных пунктов Военных комиссариатов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Военнослужащие обрабатывают раствором ДТС-ГК прилегающую территорию, места стоянки машин, фундамент и фасады здания, входные группы, служебные помещения и места построения личного состава. 

Всего ежедневно обрабатывается более 4 тысяч кв. м. территорий сборных пунктов, что позволяет обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и снизить риск приобретения вирусных инфекций призывниками.

Кроме того, военные химики объединения дезинфицируют военный транспорт, который используется для перевозки молодого пополнения военнослужащих к местам их дальнейшей службы.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие общевойсковой армии ЗВО проводят обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Западный военный округ
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