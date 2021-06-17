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17.06.2021 (07:30)

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении прошла тренировка дежурного подразделения по отражению нападения на военный городок

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении соединения прошла практическая тренировка дежурного подразделения по нейтрализации злоумышленников, попытавшихся напасть на караул и дежурную смену на контрольно-пропускном пункте (КПП) воинской части.

Особое внимание уделялось на действия дежурных штурмовых групп, управление подразделениями и действиям военнослужащих по различным вводным.

Получив сигнал о нападении на КПП из расположений дежурный по воинской части поставил задачу на действия дежурному подразделению, воспользовавшись складками местности под прикрытием средств аэрозольного противодействия осуществила штурм помещения через вход окна КПП .

В ходе тренировки отработаны вопросы медицинского обеспечения и эвакуацию раненого.

Тренировка дежурного подразделения и занятия с личным составом проводятся на постоянной основе и позволяют повысить выучку военнослужащих при возникновении ситуаций связанных с различными угрозами.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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