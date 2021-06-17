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17.06.2021 (06:45)

Борьбу с «беспилотниками» и бронеавтомобилями «противника», оборудованными взрывными устройствами, изучили офицеры ВВО в ходе сбора в Забайкалье

Сбор командного состава состоялся в общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае. Офицеры штаба, командиры соединений, подразделений, в течение трех дней осваивали новые формы и способы применения войск.

Более 200 офицеров закрепляли свои профессиональные знания и навыки, сдавали зачеты по оперативному искусству, тактике, методике проведения учений и занятий по всем предметам боевой подготовки.

В ходе первой части  сбора на базе штаба объединения были прочитаны лекции и доклады по различным аспектам военного дела, в том числе по совершенствованию способов огневого поражения и межвидового взаимодействия, повышению тактической манёвренности и мобильности подразделений, а также разработке новых способов действий войск с учётом опыта современных локальных войн и вооружённых конфликтов.

Отдельно были рассмотрены вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами и высокоманевренными бронеавтомобилями вероятного противника, начиненными взрывчаткой, с помощью переносных средств и зенитных установок войск противовоздушной обороны, подразделением снайперов, а также силами мотострелковых и танковых экипажей.

Завершился сбор  на полигоне «Дровянная». Где, военнослужащие артиллерийского соединения на практике продемонстрировали участникам сбора порядок действий личного состава при приведении в высшие степени боевой готовности. Помимо этого был организован ряд практических и методических занятий, на которых участники сбора ознакомились с последними нововведениями  подготовки войск, а так же организации всестороннего  обеспечения соединений и частей.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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