17.06.2021 (06:30)

В Чите стартовала спартакиада Сухопутных войск ВС РФ

В Забайкальском крае на спортивных объектах общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) и спортивного центра «ЦСКА» г. Читы стартовала 6-я спартакиада среди военнослужащих в составе сборных команд общевойсковых объединений Сухопутных войск. В ней принимают участие более 200 военнослужащих-спортсменов из 12 команд, представляющих объединения четырех военных округов.

В течение четырех дней судейской коллегии предстоит выявить сильнейших в четырех видах спортивной программы, в частности военном пятиборье и троеборье, стрельбе из штатного и табельного оружия, а также армейском рукопашном бое.

В официальной части открытия спартакиады с приветственным словом к спортсменам обратился заместитель командующего общевойсковой армией ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае, Виталий Подлесный. Также для участников соревнований выступили военнослужащие роты почетного караула, филиала ансамбля песни и пляски военного округа, военного оркестра, творческие коллективы города и края.

Финальной части спартакиады предшествовали отборочные этапы в воинских частях и соединениях и объединениях Сухопутных войск, среди которых были выявлены лучшие спортсмены.

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