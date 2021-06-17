Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.06.2021 (06:30)

В Чите стартовала спартакиада Сухопутных войск ВС РФ

В Забайкальском крае на спортивных объектах общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) и спортивного центра «ЦСКА» г. Читы стартовала 6-я спартакиада среди военнослужащих в составе сборных команд общевойсковых объединений Сухопутных войск. В ней принимают участие более 200 военнослужащих-спортсменов из 12 команд, представляющих объединения четырех военных округов.

В течение четырех дней судейской коллегии предстоит выявить сильнейших в четырех видах спортивной программы, в частности военном пятиборье и троеборье, стрельбе из штатного и табельного оружия, а также армейском рукопашном бое.

В официальной части открытия спартакиады с приветственным словом к спортсменам обратился заместитель командующего общевойсковой армией ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае, Виталий Подлесный. Также для участников соревнований выступили военнослужащие роты почетного караула, филиала ансамбля песни и пляски военного округа, военного оркестра, творческие коллективы города и края.

Финальной части спартакиады предшествовали отборочные этапы в воинских частях и соединениях и объединениях Сухопутных войск, среди которых были выявлены лучшие спортсмены.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Танкисты ВВО в Бурятии осваивают навыки легководолазной подготовки
Новейшие образцы вооружения будут показаны на военно-техническом форуме «Армия-2021» в Хабаровске
На форуме «Армия-2021» в Улан-Удэ впервые продемонстрируют новейший пистолет Ярыгина «Грач»

Метки:
Восточный военный округ , Спорт
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false