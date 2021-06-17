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17.06.2021 (05:30)

Танкисты ВВО в Бурятии осваивают навыки легководолазной подготовки

На специализированном полигоне Сосновый бор начались практические занятия по легководолазной подготовке с военнослужащими танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия.

На начальном этапе танкисты изучили требования безопасности, порядок погружения под воду с использованием специального легководолазного комплекта, действий в различных ситуациях под водой, способы и правила подводной эвакуации.

В ходе практических занятий танковые экипажи отрабатывают погружение на глубину до 2,5 м в искусственном озере. Под водой военнослужащие выполняют продувку изолирующего противогаза ИП-5, перенос трака гусеницы, установку и закрепление троса на буксирном крюке танка.

Особенностью проведения занятий является отработка действий в воде и закрытом пространстве.

На занятия привлекаются военнослужащие, сдавшие нормативы по плаванию и тесты по психологической подготовке. Легководолазная подготовка проводится как подготовительный этап к комплексному занятию по подводному вождению танков.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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