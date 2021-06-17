17.06.2021 (05:00)

Новейшие образцы вооружения будут показаны на военно-техническом форуме «Армия-2021» в Хабаровске

В последней декаде августа текущего года в Хабаровске пройдет военно-технический форум «АрМИ-2021». Для проведения форума будут задействованы площадки аэродрома Центральный и общевойскового полигона окружного учебного центра «Князе-Волконский».

Гости военно-технического форума «Армия-2021» смогут увидеть и побывать внутри кабин более 10 воздушных судов, узнать характеристики более 100 видов наземной техники, которые будут представлены на 68 площадках.

Помимо показа современной военной техники для посетителей форума будут организованы показательные выступления танковых и мотострелковых подразделений, показаны возможности инженерных войск, военных медиков.

Также гости форума смогут увидеть научные достижения военнослужащих в рамках фестиваля технических идей «Кулибин – 2021».

Кроме того все желающие могут услышать песни военных лет и знаменитые композиции в исполнении творческих коллективов Хабаровского края и военнослужащих Восточного военного округа.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице