17.06.2021 (04:30)
Тихоокеанский флот получил ещё 25 тысяч комплектов вакцины от новой коронавирусной инфекции
Госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке получил очередную партию вакцины от новой коронавирусной инфекции. Самолётом военно-транспортной авиации в Приморье доставлено еще 25 тысяч комплектов препарата Гам-КОВИД-Вак.
Вакцину планируют вводить военнослужащим, прибывающим на флот в рамках весеннего призыва на военную службу, гражданскому персоналу и членам семей военнослужащих Тихоокеанского флота. Вакцинация организована централизовано через военно-морской госпиталь Тихоокеанского флота и медицинские подразделения воинских частей.
К настоящему времени в медицинских учреждениях ТОФ в Приморском крае и на Камчатке, а также на боевых кораблях и судах обеспечения флота, в береговых частях прививку от новой коронавирусной инфекции получили более 22 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов.