17.06.2021 (04:30)

Тихоокеанский флот получил ещё 25 тысяч комплектов вакцины от новой коронавирусной инфекции

Госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке получил очередную партию вакцины от новой коронавирусной инфекции. Самолётом военно-транспортной авиации в Приморье доставлено еще 25 тысяч комплектов препарата Гам-КОВИД-Вак.

Вакцину планируют вводить военнослужащим, прибывающим на флот в рамках весеннего призыва на военную службу, гражданскому персоналу и членам семей военнослужащих Тихоокеанского флота. Вакцинация организована централизовано через военно-морской госпиталь Тихоокеанского флота и медицинские подразделения воинских частей.

К настоящему времени в медицинских учреждениях ТОФ в Приморском крае и на Камчатке, а также на боевых кораблях и судах обеспечения флота, в береговых частях прививку от новой коронавирусной инфекции получили более 22 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице