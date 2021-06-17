17.06.2021 (04:00)

На форуме «Армия-2021» в Улан-Удэ впервые продемонстрируют новейший пистолет Ярыгина «Грач»

В ходе проведения военно-технического форума «Армия-2021» на аэродроме «Восточный» в Улан-Удэ, на площадке стрелкового оружия впервые планируется для демонстрации новейший пистолет Ярыгина «Грач», который поступил на вооружение в спецподразделения общевойскового объединения Восточного военного округа.

Посетители смогут ознакомиться с техническими характеристиками новейшего пистолета, узнать в каких условиях современного боя он применяется.

Также на аэродроме «Восточный» будет представлено много другого стрелкового оружия, в том числе пулемет Калашникова «ПК», автомат Калашникова «Ак-74», снайперская винтовка Драгунова «СВД».

На площадке вооружения и военной техники горожане смогут увидеть оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, новейший бронеавтомобиль «Тайфун», станцию радиопомех «Ртуть-БМ», зенитные ракетные комплексы «ТОР», «Бук-М2», РСЗО «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр-М», самоходную артиллерийскую установку «Мста-С».

На площади свыше 10 тыс. кв. метров вместе с выставками перспективного вооружения будет развернута широкая культурно-развлекательная программа.

Мероприятия будут проводиться в строгом соответствии санитарно-противоэпидемиологических норм, исключающих распространение вирусных инфекций.

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