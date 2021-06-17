17.06.2021 (03:30)

В отдаленном гарнизоне «Горный» ВВО в Забайкалье в августе текущего года состоится МВТФ «АРМИЯ-2021»

В конце августа текущего года в отдаленном гарнизоне «Горный» в Забайкальском крае с участием военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) состоится масштабный Международный военно-технический форум «Армия-2021». В 2021 году общая концепция форума «Армия-2021» состоит во внедрении систем искусственного интеллекта.

В рамках демонстрации вооружения и военной техники гости мероприятия смогут посетить выставки с показом современного стрелкового оружия, боевой экипировки, современных приборов наблюдения, беспилотных летательных аппаратов, современных образцов военной техники, а также технических средств состоящих на вооружении соединений и воинских частей ВВО.

В частности гости форума смогут ознакомится с боевой техникой ракетного и артиллерийского соединений ВВО, включая гаубичные и реактивные артиллерийские установки «Мста-Б», «Ураган», технику оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», а также современные образцы вооружения войск радиационной, химической и биологической защиты, в том числе тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек».

Помимо статического и динамического показа вооружения и военной техники, на площадках форума будет представлена культурно-развлекательная программа с проведением спортивных мероприятий, а также выступлением творческих и художественных коллективов Забайкальского края.

Всего на площадке военно-технического форума в поселке Горный будет представлено около 30 образцов вооружения, включая современные образцы вооружения и техники не так давно поступившие в воинские части ВВО.



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