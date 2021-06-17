17.06.2021 (02:45)

В ходе российско-белорусско-сербского тактического учения «Славянское братство - 2021» отработаны вопросы передислокации войск на большие расстояния

Участники совместного российско-белорусско-сербского тактического учения «Славянское братство-2021» отработали вопросы передислокации национальных контингентов на большие расстояния комбинированным способом.

Торжественное открытие активной фазы международных учений «Славянское братство – 2021», которое продлится до 18 июня с.г., состоялось сегодня на полигоне Новороссийского гвардейского десантно-штурмового соединения горного под городом Новороссийск в Краснодарском крае.

«Мы сюда осуществляли выдвижение в два этапа - техника выдвигалась железнодорожным эшелоном, ну и личный состав прибыл воздушным эшелоном. В том числе и вопросы перегруппировки на такие расстояния, в рамках подготовки к учению находят свое применение и развитие» - отметил заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь полковник Владимир Белый.

До начала активной фазы международного учения подразделения от стран-участниц прошли подготовку, провели тренировки и слаживание подразделений, прошли обучение, сдали зачеты по требованиям безопасности.

Всего в совместном учении, которое проходит в период с 8 по 16 июня текущего года, принимает участие около 100 военнослужащих из сводного подразделения специального назначения Республики Сербия, более 300 десантников из Республики Беларусь на 60 единицах штатной военной техники, которая прибыла к месту проведения учения железнодорожным транспортом и более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной техники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.

Учения «Славянское братство» проводятся с 2015 года. Первое совместное тактическое учение десантников «Славянское братство» состоялось 2015 году в Краснодарском крае. В 2020 году совместное учение прошло на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь.



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