16.06.2021 (23:00)

На Российской неделе высоких технологий были представили перспективные разработки в области искусственного интеллекта

Предприятия и организации российского ОПК на выставочном стенде технополиса «ЭРА» продемонстрировали линейку вычислительных аппаратных решений с искусственным интеллектом для решения широкого круга задач на основе российской электронной-компонентной базы. Технологии предназначены для обработки данных и автоматизации процессов подготовки решений в системах с искусственным интеллектом.

Линейка аппаратов осуществляет распознавание образов и сигналов, переданных на автоматизированное рабочее место оператора командного пункта, а также определяет объекты по данным с систем наблюдения и слежения.

В настоящее время на базе высокопроизводительных многоядерного процессора уже реализованы ускорители искусственного интеллекта для серверных спецвычислителей.

Российские ученые подчеркнули, что разработка может применятся для создания автоматизированных рабочих мест и командных пунктов с отечественным искусственным интеллектом в интересах Минобороны России, а также новые микропроцессоры планируется использовать в составе мобильных медицинских комплексов для диагностической и медицинской помощи.

На тематическом стенде технополиса «ЭРА» свои уникальные разработки представляют предприятия, имеющие уникальный задел в сфере микроэлектроники и технологий искусственного интеллекта, с которым военный инноград плодотворно сотрудничает несколько лет.

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