16.06.2021 (22:50)

Открытую регистрацию на Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021» прошли более 300 представителей отечественной IT-индустрии

На площадке, объединяющей несколько выставок и конференций в сфере информационных технологий, телекоммуникаций и навигации, представители бизнес-сообщества и гости ознакомились с тематической экспозицией, посвященной предстоящему крупнейшему оружейному форуму «АРМИЯ-2021».

После он-лайн регистрации все желающие получили право посетить предстоящий форум бесплатно и без очередей по QR-коду, который был им направлен по электронной почте.

В первые дни работы стенд посетили более 500 участников и гостей «Российской недели высоких технологий-2021». При этом открытую регистрацию прошли свыше 300 человек, из них 176 - заявились участниками в период работы специалистов, а 126 - посетят форум в дни массового посещения. Работа выставочного стенда продлится до 18 июня 2021 года.

Кроме того, на стенде были представлены информационные материалы о МВТФ «АРМИЯ-2021» и посетители имели возможность ознакомится с историей его развития, основными результатами и показателями, а также особенностями и условиями участия в нем.

Тематическая экспозиция организована Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации совместно с выставочным оператором форума ООО «Международные конгрессы и выставки».

Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021» пройдет в период с 22 по 28 августа 2021 года. Начиная с 2015 года, это масштабное мероприятие подтверждает свой статус одной из крупнейших мировых выставок вооружения и военной техники. Официальным представителем организатора форума «АРМИЯ» является ГУНИД МО РФ

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