Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.06.2021 (22:15)

9 военных медиков стали финалистами Всероссийского конкурса врачей

9 специалистов военно-медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации стали финалистами ежегодной Всероссийской премии «Лучший врач года», итоги которой были подведены сегодня в Москве.

В конкурсе приняли участие 609 претендентов по 36 номинациям из 58 субъектов России и 8 федеральных органов исполнительной власти.

Минобороны России представляли 23 человека в 21 номинации. По итогам проведения всероссийского конкурса 9 представителей военного ведомства попали в финал заняв три первых места в номинациях «лучший военный врач», «лучший эндокринолог», «лучший хирург», «лучший врач лабораторной диагностики», «лучший психиатр», «лучший терапевт» и «лучший офтальмолог».

Всероссийский конкурс врачей проводится с 2011 года. Он проходит в медицинских организациях, на уровне комиссий федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, итоги третьего финального этапа конкурса подводит Центральная комиссия, в состав которой входят ведущие специалисты Минздрава России, Минобороны, МВД, ФСБ, Управления делами Президента, Роспотребнадзора и представители профессиональных сообществ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
На территории 5 субъектов России в танковой армии ЗВО провели медицинский осмотр подшефных ветеранов
В танковой армии ЗВО порядка 500 военнослужащих весеннего призыва привились от коронавирусной инфекции
В регионах Поволжья от COVID-19 привились более 2 тыс. призывников
На Северном Кавказе привили от COVID-19 более 600 новобранцев 58-й армии ЮВО

Метки:
Медицина
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false