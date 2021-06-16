16.06.2021 (22:15)

9 военных медиков стали финалистами Всероссийского конкурса врачей

9 специалистов военно-медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации стали финалистами ежегодной Всероссийской премии «Лучший врач года», итоги которой были подведены сегодня в Москве.

В конкурсе приняли участие 609 претендентов по 36 номинациям из 58 субъектов России и 8 федеральных органов исполнительной власти.

Минобороны России представляли 23 человека в 21 номинации. По итогам проведения всероссийского конкурса 9 представителей военного ведомства попали в финал заняв три первых места в номинациях «лучший военный врач», «лучший эндокринолог», «лучший хирург», «лучший врач лабораторной диагностики», «лучший психиатр», «лучший терапевт» и «лучший офтальмолог».

Всероссийский конкурс врачей проводится с 2011 года. Он проходит в медицинских организациях, на уровне комиссий федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, итоги третьего финального этапа конкурса подводит Центральная комиссия, в состав которой входят ведущие специалисты Минздрава России, Минобороны, МВД, ФСБ, Управления делами Президента, Роспотребнадзора и представители профессиональных сообществ.

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