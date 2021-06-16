16.06.2021 (21:15)

Инженерные войска представят более 30 образцов специальной военной техники на МВТФ «Армия-2021»

Управление начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации примет активное участие в подготовке и проведении

Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021».

В рамках форума впервые будет продемонстрирована инженерная система дистанционного минирования и подвижный инженерный ремонтный комплекс с комплектом программно-технических средств инженерно-технического обеспечения частей и соединений инженерных войск.

Выставочную экспозицию инженерных войск составят перспективные образцы средств инженерного вооружения, которые будут представлены как на статической экспозиции Управления, так и в ходе динамического показа специальной техники на объектах полигона «Алабино» и на Арктической экспозиции перспективных образцов ВВСТ.

Всего в масштабе мероприятий форума спланированы к демонстрации более 30-ти образцов военной инженерной техники, предназначенной для устройства и преодоления заграждений, добычи и очистки воды, преодоления и форсирования водных преград, ремонта и инженерно-технического обслуживания, а также обеспечения энергоснабжения войск.

В рамках экспозиции форума спланирована к показу прошедшая модернизацию усовершенствованная инженерная техника: путепрокладчик БАТ-2М, полковая землеройная машина ПЗМ-2М и паромно-мостовая машина ПММ-2М.

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