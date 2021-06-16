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16.06.2021 (21:00)

Связисты армейского корпуса Балтийского флота и специалисты РЭБ провели совестную тренировку

Военнослужащие подразделений связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, провели совместные комплексные учения, на которых выступили в роли противоборствующих сторон друг против друга.

По замыслу учения, военнослужащим на штатной технике необходимо было совершить марш в указанный район, провести рекогносцировку местности и развернуть полевые пункты. После чего личный состав должен был отработать учебно-боевые задачи по предназначению. Связистам необходимо было обеспечить устойчивую радиосвязь между полевым узлом связи с подчиненными подразделениями и передать срочные радиограммы. Специалистам РЭБ необходимо было провести радиоразведку и подавить выявленные каналы связи.

В ходе выполнения задач были задействованы современные средства и техника связи, такие как станция связи Р-160-0,5, цифровой комплекс связи П-240И-4 «Переселенец», станции РЭБ «Леер-2» и «Борисоглебск».

В учениях было задействовано более 300 военнослужащих и около 25 единиц военной и специальной техники.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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