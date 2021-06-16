16.06.2021 (21:30)
Экипажи корабельных вертолетов морской авиации Балтийского флота выполнили посадки на палубу корвета «Бойкий»
Экипажи противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота отработали посадки и взлеты на палубу корвета «Бойкий».
В акватории Балтийского моря экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота отработали посадки на палубу корвета «Бойкий». За время проведения учебно-тренировочных полетов летчиками корабельных вертолетов совершено более 20 посадок на корабль в дрейфе и на ходу.
Отработка взаимодействия между экипажами кораблей флота и летным составом морской авиации Балтийского флота является одним из элементов боевой подготовки моряков и летчиков.
После завершения работы с вертолётами морской авиации флота экипаж корвета «Бойкий» выполнил комплекс мероприятий по поиску подводной лодки условного противника и противодиверсионные действия во время стоянки на незащищенном рейде.