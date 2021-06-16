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16.06.2021 (21:30)

Экипажи корабельных вертолетов морской авиации Балтийского флота выполнили посадки на палубу корвета «Бойкий»

Экипажи противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота отработали посадки и взлеты на палубу корвета «Бойкий».

В акватории Балтийского моря экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота отработали посадки на палубу корвета «Бойкий». За время проведения учебно-тренировочных полетов летчиками корабельных вертолетов совершено более 20 посадок на корабль в дрейфе и на ходу.

Отработка взаимодействия между экипажами кораблей флота и летным составом морской авиации Балтийского флота является одним из элементов боевой подготовки моряков и летчиков.

После завершения работы с вертолётами морской авиации флота экипаж корвета «Бойкий» выполнил комплекс мероприятий по поиску подводной лодки условного противника и противодиверсионные действия во время стоянки на незащищенном рейде.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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