16.06.2021 (19:55)

Команды ВКС, ГОУ ГШ и НЦУ ЯО – стали лучшими на турнире по плаванию с автоматом Спартакиады ЦОВУ МО РФ

Сегодня на базе спортивного центра по военно-прикладным видам спорта, г. Балашиха прошли соревнования по военно-прикладному плаванию (плаванию с автоматом) Спартакиады Министерства обороны Российской Федерации среди команд ЦОВУ МО РФ.

В личном зачете в возрастной группе 25-35 лет лучшим стал старший лейтенант П.Арефьев (ВКС). Второй результат у капитана Р.Краснова (12 ГУ). Замкнул тройку лучших прапорщик А.Коршаков (УКО).

В возрастной группе 35 лет и старше выиграл подполковник А.Сабадаш (НЦУО). Вторым стал майор П.Божик (ВКС), третьим – подполковник А. Гекк (88 ГЦ).

В общекомандном зачете в первой группе лучший результат показали представители ВКС. Второе место заняли военнослужащие 88ГЦ. На третьем месте соревнования завершили представители ЧНП9У.

Во второй группе первый результат у военнослужащих ГОУ ГШ. Второе место заняли представители ГУКНД, третье – ГУНИД.

В третьей группе первый результат показали военнослужащие НЦУЯО. На втором месте турнир завершили представители 8У ГШ. Третий результат у команды УГНЯРБ.

Всего в турнире по плаванию с автоматом приняли участие 41 военнослужащий, представляющий 18 команд, разделенных на три группы.

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