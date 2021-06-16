16.06.2021 (20:50)

Дзюдоист ЦСКА стал серебряным призером чемпионата мира

В Будапеште (Венгрия) прошли соревнования чемпионата мира по дзюдо. Армейский спортсмен Тамерлан Башаев стал обладателем серебряной награды.

Старший сержант Тамерлан Башаев, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, стал серебряным призером чемпионата мира в Будапеште.

В финальном поединке армеец уступил японцу Кокоро Кагэуре. Бронзовыми призерами стали Рой Мейер (Нидерланды) и Яков Хаммо (Украина).

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