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16.06.2021 (20:50)

Дзюдоист ЦСКА стал серебряным призером чемпионата мира

В Будапеште (Венгрия) прошли соревнования чемпионата мира по дзюдо. Армейский спортсмен Тамерлан Башаев стал обладателем серебряной награды.

Старший сержант Тамерлан Башаев, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, стал серебряным призером чемпионата мира в Будапеште.

В финальном поединке армеец уступил японцу Кокоро Кагэуре. Бронзовыми призерами стали Рой Мейер (Нидерланды) и Яков Хаммо (Украина).

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Метки:
ЦСКА , Спорт
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