16.06.2021 (19:55)
Армейские спортсмены завоевали «золото» и «серебро» на соревнованиях рапиристов
В Ростове-на-Дону прошли соревнования турнира сильнейших в фехтовании на рапирах. Спортсмены ЦСКА Кирилл и Антон Бородачёвы завоевали золотую и серебряную награды соответственно.
Кирилл Бородачев на пути к финалу не проиграл ни одного боя. В финальном сражении он оказался сильнее Антона Бородачева со счетом 15:12.
В борьбе за третье место победил Искандер Ахметов, одолевший Григория Семенюка - 15:8 Всего в личном первенстве приняли участие 37 спортсменов.
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