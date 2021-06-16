16.06.2021 (19:00)

Массированный авиаудар «противника» отразили расчеты «Триумфов» ЦВО в Сибири

Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, отразили массированный авиаудар противника в ходе учения.

По замыслу учения, дежурные расчеты комплексов радиолокационной разведки обнаружили более 30 различных воздушных целей условного противника - низколетящие, аэродинамические и высокоскоростные на разных высотах. Нарушитель планировал нанести массированный авиаудар по инфраструктуре военных объектов региона.

После обнаружения условных целей информация о них незамедлительно была передарена на пункты управления зенитно-ракетными комплексами. Далее цели были немедленно взяты на сопровождение расчетами ЗРК С-400, которые выполнили захват и «уничтожили» средства воздушного нападения электронными пусками.

Особое внимание в ходе учения расчеты уделили борьбе с малоразмерными целями, имитирующими беспилотные летательные аппараты. Кроме того в ходе учения военнослужащие отработали передислокацию радиолокационных комплексов на запасные позиции.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники.



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