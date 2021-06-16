16.06.2021 (20:40)

Воспитанники Пермского СВУ завершили летнюю практику

Воспитанники Пермского СВУ завершили летнюю практику во время которой работали несколько площадок по инженерным наукам. Одна из них – «Инженерная школа». На этой площадке собрались обучающиеся, проявляющие интерес к технике и инженерным наукам.

В школе работали шесть направлений: «Автодело», «Соревновательная робототехника», «Художественная обработка материалов», «3D моделирование и прототипирование», «Компьютерная графика и анимация », «Пионеры неба».

Во время работы каждого направления суворовцы выполнили и защитили мини-проекты, приняли участие в конкурсах и соревнованиях.

Обучающиеся по направлению «Автодело» Инженерной школы, во время летней практики познакомились с автомобильной техникой ПСВУ, классом «Автодело», изучили общее устройство автомобиля, правила дорожного движения, отработали практические навыки вождения на автотренажере, а также приняли участие во всероссийской онлайн-викторине «Знаток ПДД» Центра роста талантливых детей и педагогов «Эйнштейн» и получили дипломы 1 степени.

Суворовцы 6-х классов, занимавшиеся по программе направления «Робототехника», не только познакомились с принципами сборки конструктора, алгоритмами и блок-схемами, программой, контроллером, датчиками, принципами работы электродвигателя, но и сами собрали роботов, а также провели соревнования между ними.

Обучающиеся 7-х классов на занятиях направления «Компьютерная графика и анимация» познакомились с графическим модулем, создали

и защитили индивидуальные проекты.

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