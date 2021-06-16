16.06.2021 (20:20)

Экипажи самолетов морской авиации Балтийского флота выполняют плановые ракетно-бомбовые удары по полигону в Калининградской области

Экипажи самолётов Су-24М и Су-30СМ морской авиации флота отрабатывают нанесение ударов авиационными средствами поражения по наземным целям в светлое и темное время суток. Пилоты выполняют полеты в заданный квадрат, где осуществляют вскрытие наземной обстановки, а также проводят прицельное бомбометание и ракетные пуски по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника.

Бомбометание и ракетные пуски выполняется на высотах от 200 метров до 2 километров с использованием практических авиабомб П-50, ФАБ-250 и неуправляемых ракет.

Все практические действия летчиков фиксируются средствами объективного контроля, установленными на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ данных, полученных средствами объективного контроля, показывает стопроцентное поражение всех целей.

В полетах задействовано более десяти экипажей бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ.

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