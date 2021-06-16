16.06.2021 (20:30)

В Ленинградской области с командным составом ЗВО проведены занятия по ведению боевых действий с учётом опыта современных вооружённых конфликтов

На полигоне «Кирилловский» в Ленинградской области, прошли занятия с командирами соединений и воинских частей Западного военного округа, в ходе которых офицеры изучили способы ведения боевых действий с учётом опыта современных вооружённых конфликтов.

В занятиях под руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлёва принимали участие командиры мотострелковых, танковых, разведывательных бригад и полков.

Военнослужащим было продемонстрировано практическое выполнение упражнений стрельб из всех видов стрелкового оружия, автоматических станковых гранатомётов, реактивных пехотных огнемётов, вооружения боевых машин, а так же выполнение упражнений по вождению основных танков Т-72Б3, многоцелевых бронированных тягачей и автомобилей. Особое внимание при проведении занятий было уделено тактическим действиям при ведении разведки, нанесении огневого поражения мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями, противовоздушной обороне, уничтожению боевых и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбе.



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