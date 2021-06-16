16.06.2021 (19:45)

В Смоленской области завершились учения среди операторов БЛА общевойсковой армии ЗВО

На полигоне «Дорогобуж» Смоленской области завершились учения среди операторов беспилотных летательных аппаратов общевойсковой армии Западного военного округа.

Военнослужащие отработали развертывание и запуск БЛА «Орлан-10» с ограниченных площадок, после чего на предельной высоте до 5 тыс. км приступили к обнаружению полевого штаба, огневых средств и укрывшихся диверсионных групп условного противника. Для определения скрытых объектов в лесистой местности операторы использовали функции гиростабилизированной телевизионной камеры с тепловизором, установленной на беспилотник.

Учения проходили по строгим временным нормативам. От начала подготовки БЛА до его посадки должно было пройти не более 2 часов.

Всего в первых учениях в новом учебном периоде среди операторов БЛА приняло участие около 50 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.



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