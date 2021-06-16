16.06.2021 (20:15)

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО провели учение по уничтожению противника прямой наводкой в Воронежской области

Военнослужащие самоходного артиллерийского полка общевойсковой армии Западного военного округа провели тактическое учение, в ходе которого тренировались уничтожать боевую технику условного противника прямой наводкой на полигоне «Криница» Воронежской области.

Согласно замыслу учений, «противник» смог выиграть танковое сражение на одном из флангов и приступил к прорыву в тыл. Артиллеристы отработали поражение на расстоянии до 1200 метров свыше 50 мишеней «беглым огнём». Для успешного выполнения боевой задачи от военнослужащих требовалась слаженность в заряжении, а также оперативность в прицеливании по наиболее уязвимым частям бронемашин.

После успешной обороны позиции артиллеристы отработали поражение мишеней с закрытых позиций.

Всего в учении приняло участие свыше 200 военнослужащих артиллерийских подразделений общевойсковой армии ЗВО, было задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе современных самоходных 152-мм гаубиц «Мста-СМ2».



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