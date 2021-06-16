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16.06.2021 (19:30)

В Подмосковье разведчики ЗВО уничтожили условного противника в захваченном здании

В Московской области разведчики Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели штурм здания боевыми тройками с поддержкой снайперских пар в рамках тактико-специального учения.

Специальная ударно-тактическая группа разведывательной роты провела штурм здания, уничтожение условного противника и освобождение заложников с применением дымов и различных средств имитации. В ходе освобождения захваченного здания военнослужащие вели огонь из автоматов АК-74М, снайперских винтовок СВД, пистолетов Ярыгина и пулеметов Калашникова из укрытий, имитирующих естественные городские условия.

В учении приняло участие порядка 200 военнослужащих разведывательных подразделений Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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