Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.06.2021 (20:00)

Более 150 воспитанников довузовских образовательных учреждений Военно-Морского Флота России пройдут морскую практику в 2021 году

Более 150 воспитанников Нахимовского военно-морского училища, его филиалов, а также Кронштадтского морского кадетского военного корпуса пройдут морскую практикув рамках штурманского похода учебного корабля «Смольный» в 2021 году.

Программой корабельной практики будут предусмотрены ежедневные занятия по основам корабельной организации, морской подготовке, живучести корабля, а также общей, специальной и физической подготовке.

Во время похода нахимовцы и кадеты изучат основы корабельной организации, познакомятся с основными способами кораблевождения и решения навигационных задач в море, практически отработают первичные мероприятия по борьбе за живучесть корабля в случае возникновения аварийной ситуации.

Поход позволит сформировать у юных моряков надежные морально-волевые качества, пройти закалку морем в сложных условиях, приобрести практические навыки исполнения обязанностей по основным морским специальностям.

Учебный корабль «Смольный» оборудован учебными классами со специальными штурманскими тренажёрами, которые позволяют производить подготовку в полном объёме в соответствии
с программой.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Воспитанники Владивостокского НВМУ вышли в учебный поход на боевом корабле Тихоокеанского флота
Воспитанники нахимовского военно-морского училища в Мурманске приняли участие в видеоконференции, посвященной 325-летию Военно-морскому флоту России
Нахимовцы Калининградского филиала НВМУ приняли участие в соревнованиях по робототехнике «ЕвроБот – 2021»
Прием личных дел для поступления в суворовские, нахимовские и кадетские училища продлен до 10 июня 2021 года

Метки:
Нахимовское училище
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false