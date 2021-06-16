16.06.2021 (20:00)

Более 150 воспитанников довузовских образовательных учреждений Военно-Морского Флота России пройдут морскую практику в 2021 году

Более 150 воспитанников Нахимовского военно-морского училища, его филиалов, а также Кронштадтского морского кадетского военного корпуса пройдут морскую практикув рамках штурманского похода учебного корабля «Смольный» в 2021 году.

Программой корабельной практики будут предусмотрены ежедневные занятия по основам корабельной организации, морской подготовке, живучести корабля, а также общей, специальной и физической подготовке.

Во время похода нахимовцы и кадеты изучат основы корабельной организации, познакомятся с основными способами кораблевождения и решения навигационных задач в море, практически отработают первичные мероприятия по борьбе за живучесть корабля в случае возникновения аварийной ситуации.

Поход позволит сформировать у юных моряков надежные морально-волевые качества, пройти закалку морем в сложных условиях, приобрести практические навыки исполнения обязанностей по основным морским специальностям.

Учебный корабль «Смольный» оборудован учебными классами со специальными штурманскими тренажёрами, которые позволяют производить подготовку в полном объёме в соответствии

с программой.

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