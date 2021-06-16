16.06.2021 (18:45)

Свыше 1,5 тыс. танкистов ЗВО отработают преодоление водных преград в Московской и Нижегородской областях

На полигонах «Мулино» в Нижегородской области и «Головеньки» в Московской области с военнослужащими танковой армии Западного военного округа, в течение нескольких месяцев, состоятся комплексные занятия по преодолению водных преград.

Экипажи танков Т-72Б3, Т-90, Т-80 отработают преодоление водоёма глубиной около 5 метров и шириной свыше 100 м. Помимо этого танкисты выполнят нормативы по установке на бронетехнику необходимого оборудования для подводного вождения. Также в ходе занятия будет проведена тренировка по спасению экипажа и эвакуации танка, условно затонувшего.

Перед практическими тренировками по подводному вождению экипажи танков осваивают теоретическую часть курса, применение изолирующих противогазов, а также приступили к легководолазной подготовке. Особое внимание командирами подразделений будет уделено проведению занятий по требованиям безопасности.

Выполнение данных упражнений позволит закрепить профессиональные навыки экипажей боевых машин в выполнении одного из сложнейших элементов боевой подготовки танкистов.

В танковом объединении приступили к практическим занятиям по легководолазной подготовке на специализированных тренажерах полностью имитирующих боевую технику. Легководолазная подготовка проводится в рамках подготовительного этапа комплексных занятий по подводному вождению танков.

Занятия по подводному вождению на танках на полигонах объединения летом этого года пройдут более 1,5 тыс. танкистов.

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