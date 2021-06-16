16.06.2021 (18:30)

Призывники столичного салютного дивизиона ЗВО простились с Боевым знаменем

В московских Ватутинках состоялась торжественная церемония увольнения в запас и прощания с Боевым знаменем военнослужащих отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа (ЗВО), выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.

Командир дивизиона полковник Вячеслав Парадников вручил ведомственные награды, знаки отличия и ценные подарки проявившим себя за год службы сержантам и солдатам, а также напутствовал их на новые успехи и достижения в жизни. Ряд военнослужащих принял решение продолжить военную службу и подписали контракт — они будут назначены на воинские должности. Церемония увольнения завершилась богослужением.

Справочно:

Отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО осуществляет артиллерийские салюты в Москве и других регионах в государственные праздники Российской Федерации, участвует в параде Победы на Красной площади и других воинских ритуалах.

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