16.06.2021 (18:20)

В Подмосковье с танкистами ЗВО проведена тренировка в условиях полного бездорожья

В Московской области на полигоне Алабино механики-водители Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) прошли проверку профессиональных навыков на занятиях по вождению танков и боевых машин пехоты в условиях полного бездорожья.

В ходе выполнения зачетного упражнения по вождению танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 механики-водители на дистанции в 10 километров преодолели более 20 специально подготовленных препятствий: крутые подъемы и спуски, «грязевые ванны», колейные мосты и противотанковые рвы.

В ходе занятий военнослужащие отработали приемы маневрирования на территории с отсутствием дорожного покрытия, в том числе и на полном бездорожье.

Всего к занятиям привлекалось около 150 военнослужащих, было задействовано порядка 30 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.

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