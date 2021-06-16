16.06.2021 (18:10)

В Москве около 200 новобранцев танковой армии ЗВО привились от коронавирусной инфекции

В Москве в Севастопольской мотострелковой бригаде гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) порядка 200 новобранцев, призванных весной текущего года, завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Иммунизация проходит в медицинском пункте при воинской части на добровольной основе с письменного согласия военнослужащих. Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител к COVID-19.

На данный момент свыше 15 тыс. военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей привились вакциной от коронавирусной инфекции в гвардейской танковой армии ЗВО.

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