16.06.2021 (18:15)

Лётчики Северного флота отработают уничтожение подводных лодок условного противника

Сегодня на Северном флоте началось лётно-тактическое учение с отдельным смешанным авиаполком по обеспечению дальнего противолодочного охранения сил флота.

В учении, которое продлится три дня, принимают участие более 30 экипажей самолётов противолодочной и военно-транспортной авиации. Они отработают задачи приведения в высшие степени боеготовности, вывода сил из-под удара условного противника и рассредоточения на запасные аэродромы.

Главной задачей противолодочной авиации станет работа с подводными лодками в морских полигонах боевой подготовки флота, их поиск, обнаружение и условное уничтожение.

Боевые упражнения с применением авиационного противолодочного оружия экипажи самолётов Ил-38 и Ту-142 отработают на полигоне Лумбовский. Они выполнят бомбометание нескольких десятков глубинных авиабомб по мишенным позициям.

К обеспечению лётно-тактического учения противолодочной авиации Северного флота будут привлечены экипажи атомных подводных лодок четвёртого поколения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице