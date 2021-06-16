Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

16.06.2021 (17:30)

Российский спецназ обменяется опытом с коллегами из Узбекистана

Военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Самарской области, обменяются опытом с узбекистанскими коллегами в ходе совместных тренировок.

Сегодня российские военнослужащие совершили перелет самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России в Ташкент. Занятия будут проходить в Центре горной подготовки «Чимган» вооруженных сил Республики Узбекистан и продляться до конца следующей недели.

Военнослужащие обменяются передовым опытом подготовки подразделений в горной местности, проведут комплекс тренировок по тактико-специальной подготовке.

Мероприятие проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества. Ранее подразделения специального назначения ЦВО и Узбекистана приняли участие в совместном учении, которые проводилось с 8 по 11 июня в Красноярском крае.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военные полигоны начали оснащать автоматизированными системами контроля и вождения боевых машин
В Челябинской области на полигоне ЦВО стартовало первое учение с применением БМПТ «Терминатор»
Впервые экипажи Су-34 ЦВО выполнят пуски ракет по воздушным целям на учении, стартовавшем в Астраханской области
В Сибири началось летно-тактическое учение с полком армейской авиации ЦВО

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false