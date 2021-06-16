16.06.2021 (17:30)

Российский спецназ обменяется опытом с коллегами из Узбекистана

Военнослужащие бригады специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Самарской области, обменяются опытом с узбекистанскими коллегами в ходе совместных тренировок.

Сегодня российские военнослужащие совершили перелет самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России в Ташкент. Занятия будут проходить в Центре горной подготовки «Чимган» вооруженных сил Республики Узбекистан и продляться до конца следующей недели.

Военнослужащие обменяются передовым опытом подготовки подразделений в горной местности, проведут комплекс тренировок по тактико-специальной подготовке.

Мероприятие проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества. Ранее подразделения специального назначения ЦВО и Узбекистана приняли участие в совместном учении, которые проводилось с 8 по 11 июня в Красноярском крае.

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