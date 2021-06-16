16.06.2021 (17:15)

Военные полигоны начали оснащать автоматизированными системами контроля и вождения боевых машин

Полигоны Вооружённых Сил России начали оснащать новейшими автоматизированными системами контроля и вождения боевых машин. Об этом на сборах специалистов полигонной службы сообщил начальник управления учебно-материальной базы Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РФ полковник Сергей Никитушкин.

– Мы автоматизируем процесс обучения военнослужащих на полигонах. Внедряются новые системы и оборудование. Так, впервые осуществлена поставка в войска (силы) новейших 16 комплектов автоматизированной системы контроля и вождения боевых машин. Они устанавливаются на бронемашины, фиксируют скорость движения, правильность выполнения упражнения, позволяют исключить субъективный подход при оценке реального уровня подготовки водительского состава, – заявил Сергей Никитушкин.

Он также отметил, что всего в рамках оборонного заказа в войска с 2020 года поставлено более 1,2 тыс. комплектов различных технических средств обучения.

Сборы начальников полигонов Вооружённых Сил проходят на базе мотострелковой бригады Центрального военного округа в Оренбургской области. Они продлятся до конца недели.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице